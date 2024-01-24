İsmail Kartal'dan Başakşehir öncesi uyarı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçı öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Başakşehir öncesi uyarı!
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24 Ocak 2024 09:27
Son güncelleme 24 Ocak 2024 09:28
Son oynanan Samsunspor maçında Kadıköy'de 2 puan bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, deplasmanda oynanacak Başakşehir maçı öncesi öğrencilerini uyardı.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Kartal, "Samsunspor beraberliğine takılıp kalmayacağız. Önümüzde kazanılmayı bekleyen kritik bir karşılaşma var. Başakşehir'i yenip önümüze bakacağız. Bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Hep birlikte kenetlenerek, mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"LİDER HALA BİZİZ"

1-1 biten Samsunspor maçını unutmaları gerektiğini söyleyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz 7 maçtır mağlubiyet görmedi. Güçlü bir oyunları var. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Samsun'daki puan kaybını kafanızdan silin. Unutmayın, lider hala biziz. Asıl bu akşam puan kaybedersek sonuçları daha ağır olur. Bu nedenle herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorunda" ifadelerini kullandı. 

 
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