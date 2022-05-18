Vitor Pereira'nın 3'lü savunma sistemi, Fenerbahçe 'de bu sezonun en çok tartışılan konusu oldu. Portekizli'nin görevden ayrılmasının ardından 3 maçlık Zeki Murat Göle dönemi yaşandı ve 13 Ocak'ta İsmail Kartal iş başı yaptı.



Tecrübeli teknik adamın ilk işi taktiği değiştirip 4-2-3-1'e dönmek oldu. Kartal, kısa sürede takımı yeni dizilişe adapte etti. Fenerbahçe, 12 Şubat'ta 2-1 kazandığı Giresunspor deplasmanıyla birilikte 13 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak adeta uçuşa geçti.



İsmail Kartal, 2. sıradaki Konya'nın 7 puan gerisinde aldığı Sarı- Lacivertliler'le ligi 2. sırada bitirmeyi neredeyse garantiledi.







