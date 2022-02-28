İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Mesut Özil sözleri

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı öncesi Mesut Özil ve Arda Güler için konuştu.



Kartal, Mesut Özil için, "Mesut önemli oyuncumuz ama ekip olarak Mesut'un daha tam, %100 hazır olmadığını düşünüyoruz. Mesut yüzde 100 hazır olunca katkı vereceğini düşünüyoruz. Bunu da kendisiyle yüz yüze konuştum. Kendisi bize başarılar diledi" ifadelerini kullandı.



İsmail Kartal, ligde üst üste ikinci kez 11'de yer alan Arda Güler için ise, "Avrupa'da istediğimiz sonucu alamadık. Tamamen lige odaklandık. Cezalı ve sakat oyuncuların dönüşüyle daha dinlendik, daha mücadele gücü yüksek oyuncularla sahaya çıkacağız. Arda'ya da tekrar 11'de yer verdik. Bu maçta da iyi performans vereceğini düşünüyoruz." dedi.



Deneyimli teknik, "3 puan alırsak 2'incilik şansımızı yüksek oranda devam ettireceğiz. Oyuncularla konuştuk. İnşallah bu akşam burada iyi mücadele ederek kazanırız. Kazanıp 3 puanla ayrılmakla istiyoruz bu maçtan." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





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