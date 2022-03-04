İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: 'Yanlış anlaşıldım'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile yapacakları karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Arda Güler ile ilgili yaptığı "3 hafta önce Arda Güler'i Türkiye'de kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye, Arda'yı konuşuyor. Bundan memnunum, demek ki doğru işi yapıyorum" açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.



Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Kartal, "Arda bizim evladımız. İçten gelerek konuşan bir insanım. Cümleleri cımbızla alıp başka yerlere çekmek doğru değil. Söylemek istediğim çok net. Arda bu camianın evladıdır. Bizden önceki hocalarına teşekkür ettim, biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11'de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul'u (Çetin), Çağtay'ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Ülkemizin futbol ikliminde genç oyuncuları korumak, kazanmak, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna faydalı olmaları için bunların iyi planlanması gerekir. Hangi maçta Arda'yı 11'de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda'nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak. Maçına zamanına göre oynayacaktır. Benim kalbim ve ne söylemek istediğim belli." değerlendirmesinde bulundu.



"ARDA 8-10 VE İÇ OYNADI"



Göreve geldikleri 53 günde altyapıdan 12 oyuncunun A Takım idmanında yer aldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçında İrfan Can Kahveci bizim için değerli bir oyuncu. Altyapıda Arda 8-10 ve iç pozisyonlarında oynadı. İkisiyle de konuştuk. Arda'yı biraz içte oynattık sonrasında İrfan ile yer değiştirdik. Takımdaki abileri de Arda'ya çok yardımcı oluyor. Bunlara alışacak, yeri gelince oyun içinde pozisyonu değişecek. O da bunlara adapte olacak. İrfan da Arda'yı oyun içinde yönlendirdi." şeklinde görüş belirtti.



İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?



"3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor. Bundan memnunum, demek ki doğru işi yapıyorum. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim. Türkiye'deki futbol insanlarının isteği bu ama bu oyuncuları oynatacağız diye kaybetmemeliyiz. Bugün Ferdi 2 ay yok örnek olarak. Slavia Prag Avrupa'nın en çok koşan takımlarından biri. Arda gibi oyuncuları bekliyoruz, onları korumak istiyoruz. Bir şeyleri başarsın istiyoruz. Maça girdi hata yaptı golde olabilirdi. Hata yaparak büyük oyuncu olacaklar. Sert bir takım bir iki kere sert davransalar ya da hata yapsa Arda'nın bugünkü rahatlığı belki de olmayacaktı. Rakibin temposu düşünce oyuna aldım. Yarın oynayacak diye bir garanti yok burası Fenerbahçe. Arda Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun en büyük oyuncularından olacak."



