İsmail Kartal'dan Arda Güler sorusuna yanıt

Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal, basın toplantısında Arda Güler sorusuna yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Arda Güler sorusuna yanıt
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05 Temmuz 2023 16:59
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, imza töreninde Arda Güler ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

İsmail Kartal, "Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor." dedi.

"HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"

"Başkanımız ile görüştü." diyen İsmail Kartal, "Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir." açıklamasını yaptı.

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