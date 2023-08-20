İsmail Kartal'dan Altay Bayındır'a destek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarlar tarafından eleştirilen Altay Bayındır'a destek verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Altay Bayındır'a destek
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20 Ağustos 2023 11:43
Fenerbahçe'de geçen sezon olduğu gibi bu sezon da taraftarla yıldızı barışmayan Altay Bayındır, Maribor maçından sonra Samsunspor mücadelesinde de formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıracak.

Kartal'ın performansından memnun kaldığı Eğribayat'ı Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Kartal, Altay konusunda da temkinli davranırken, milli file bekçisine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Başarılı çalıştırıcı, "Altay, Fenerbahçe'nin bir oyuncusu. Taraftarlarımızın Altay'ın üstüne gitmemesi lazım. Kalecimize sahip çıkmak zorundayız. Onun toparlanması için destek vermeliyiz" dediği öğrenildi.



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