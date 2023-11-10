İsmail Kartal'dan Adana'da sürpriz karar: Cengiz Ünder

Bu sezon sakatlık yüzünden Fenerbahçe'de 9 maç kaçıran Cengiz Ünder Adana Demirspor maçıyla sarı lacivertli formaya dönecek.
ADANA'DA 11'DE ÇIKABİLİR
Antalyaspor maçında sol arka adalesinde 2. derece yırtık oluşması nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz, önceki hafta oynanan Pendik maçında sahalara dönmek isterken son antrenmanda ağrı hissedince kadrodan çıkarıldı.
Tecrübeli futbolcunun zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 asist kaydetti.
ADANA'DA 11'DE ÇIKABİLİR
Antalyaspor maçında sol arka adalesinde 2. derece yırtık oluşması nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz, önceki hafta oynanan Pendik maçında sahalara dönmek isterken son antrenmanda ağrı hissedince kadrodan çıkarıldı.
Tecrübeli futbolcunun zorlu Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 asist kaydetti.