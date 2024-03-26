İsmail Kartal'dan 38 maçta 23 farklı defans hattı

Fenerbahçe, Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk takım, Süper Lig'in en çok gol atan takımı (79), oyuna sonradan giren oyunculardan en fazla katkı alan ekibi (12 gol/12 asist) oldu. Ancak Kanarya, bu sezon defans hattında bir türlü istikrarı bulamadı.
38 MAÇTA 23 FARKLI DEFANS HATTI
Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar, Afrika Uluslar Kupası'na gidenler ve üç kulvarda mücadele edilirken yapılan rotasyon, defans hattında istikrarsızlığı meydana getirdi. Sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 38 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 farklı defans hattıyla oynadı. Buna rağmen Galatasaray'ın (20) ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı (25) oldu.
DOKUZ AYRI STOPER GÖREV ALDI
Teknik direktör İsmail Kartal, son 6 resmi karşılaşmasında aynı isimleri yan yana yazamadı. Bu periyotta en fazla kullanılan dörtlü, 5 kezle 'Ferdi-Oosterwolde-Serdar Aziz-Mert Müldür' oldu. Jayden Oosterwolde ile Serdar Aziz'in teknik heyet tarafından stoperde en çok forma verilen ikili olması dikkat çekti. Jayden, sol bekten merkeze devşirilirken Serdar da stoperin son tercihi görülüyordu. 9 farklı stoper (Djiku-Becao-Oosterwolde- Serdar Aziz-Samet-Yusuf-İsmail- Çağlar- Bonucci) deneyen İsmail Kartal; 3 değişik sağ bek (Osayi- Ferdi-Mert) ve 2 farklı sol beke (Oosterwolde- Ferdi) görev verdi.
38 MAÇTA 23 FARKLI DEFANS HATTI
Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar, Afrika Uluslar Kupası'na gidenler ve üç kulvarda mücadele edilirken yapılan rotasyon, defans hattında istikrarsızlığı meydana getirdi. Sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 38 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 farklı defans hattıyla oynadı. Buna rağmen Galatasaray'ın (20) ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı (25) oldu.
DOKUZ AYRI STOPER GÖREV ALDI
Teknik direktör İsmail Kartal, son 6 resmi karşılaşmasında aynı isimleri yan yana yazamadı. Bu periyotta en fazla kullanılan dörtlü, 5 kezle 'Ferdi-Oosterwolde-Serdar Aziz-Mert Müldür' oldu. Jayden Oosterwolde ile Serdar Aziz'in teknik heyet tarafından stoperde en çok forma verilen ikili olması dikkat çekti. Jayden, sol bekten merkeze devşirilirken Serdar da stoperin son tercihi görülüyordu. 9 farklı stoper (Djiku-Becao-Oosterwolde- Serdar Aziz-Samet-Yusuf-İsmail- Çağlar- Bonucci) deneyen İsmail Kartal; 3 değişik sağ bek (Osayi- Ferdi-Mert) ve 2 farklı sol beke (Oosterwolde- Ferdi) görev verdi.