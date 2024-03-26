İsmail Kartal'dan 38 maçta 23 farklı defans hattı

Ancak Kanarya, bu sezon defans hattında bir türlü istikrarı bulamadı.Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar, Afrika Uluslar Kupası'na gidenler ve üç kulvarda mücadele edilirken yapılan rotasyon, defans hattında istikrarsızlığı meydana getirdi. Sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 38 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 farklı defans hattıyla oynadı.Bu periyotta en fazla kullanılan dörtlü, 5 kezleoldu. Jayden Oosterwolde ile Serdar Aziz'in teknik heyet tarafından stoperde en çok forma verilen ikili olması dikkat çekti.9 farklı stoper (Djiku-Becao-Oosterwolde- Serdar Aziz-Samet-Yusuf-İsmail- Çağlar- Bonucci) deneyen İsmail Kartal; 3 değişik sağ bekve 2 farklı sol beke) görev verdi.