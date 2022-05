İsmail Kartal'dan 17'lik stopere hazır ol mesajı

Fenerbahçe'de derbi öncesi Serdar Aziz'in cezalı, Kim Min Jae ile Attila Szalai'nin de sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal gözünü altyapıdan 17 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'ya çevirdi.



Geçen hafta Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosuna da alınan genç futbolcu Beşiktaş derbisinde de yedek soyunacak. Emir ile idmanlarda yakından ilgilenen teknik direktör Kartal da futbolcusundan her an oynayacakmış gibi hazır olmasını istedi.



AS TAKIMLA ÇALIŞTIRDI



Sarı-lacivertli teknik adamın 17 yaşındaki stoperi taktik antrenmanlarda as takımda denediği öğrenildi. U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Emir, U19 Süper Ligi'nde 23 maçta oynarken, 2 tane de gol attı. Fenerbahçe'de defansın göbeğinde bugün Tisserand-Novak ikilisi oynayacak.





