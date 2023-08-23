İsmail Kartal, Crespo'yu sildi!

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli takımda son maçlarda kadroya dahil edilmeyen Portekizli futbolcuyu teknik direktör İsmail Kartal da tamamen sildi. Kartal, 26 yaşındaki futbolcunun bir an önce kendisine kulüp bulmasını istiyor.
Crespo için Fenerbahçe'ye şu an için ulaşmış herhangi resmi bir teklif yok ancak sarı-lacivertliler, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan oyuncu ile hızlı bir şekilde yollarını ayırmak istiyor.
Crespo'nun kaderinin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu 2021 yılında Estoril'den kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sarı-lacivertli takımda son maçlarda kadroya dahil edilmeyen Portekizli futbolcuyu teknik direktör İsmail Kartal da tamamen sildi. Kartal, 26 yaşındaki futbolcunun bir an önce kendisine kulüp bulmasını istiyor.
Crespo için Fenerbahçe'ye şu an için ulaşmış herhangi resmi bir teklif yok ancak sarı-lacivertliler, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan oyuncu ile hızlı bir şekilde yollarını ayırmak istiyor.
Crespo'nun kaderinin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu 2021 yılında Estoril'den kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.