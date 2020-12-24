İsmail Kartal: 'Çok önemli bir 3 puan aldık'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrasında Kayseri'ye 10 oyuncudan yoksun geldiklerini ama hiçbir zaman bunu dile getirmediklerini söyledi.



Kayserispor maçına teorik ve taktik anlamda oyuncuları çok iyi hazırladıklarını belirten Kartal, "Sezon başından beri her mevkiden oyuncularımın nasıl oynayacağını çok iyi anlattım. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularıma çift santrfor oynamalarının talimatını verdim." diye konuştu.



Maçı kazanmak için her türlü hamleyi yaptıklarını aktaran Kartal, şunları ifade etti:



"Maçı çevirmek için elimizdeki tüm imkanlar dahilinde hamleleri yaptık. 1-1'den sonra hücum yaparak, merkezde kalarak her türlü hamleyi yaptım. Oyuncularım da bana çok iyi cevap verdi. Baştan sona iyi oynayarak, iyi mücadele ederek 1-0 geriye düşmemize rağmen pes etmedik, inancımızı kaybetmedik. Birbirimize olan saygımızla bugün gerçekten çok önemli bir 3 puan aldık."



