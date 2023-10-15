İsmail Kartal: "Bu seri devam etmeli"

Futbolcularıyla toplantı yapan İsmail Kartal, çok çalışarak kazanma alışkanlıklarını devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal: 'Bu seri devam etmeli'
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15 Ekim 2023 11:17
Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa'da tüm maçlarının kazanırken her maç biraz daha iyi ve rahat bir görüntü çiziyor.

Dünkü çalışma öncesinde futbolcuları ile bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın, "Kazanma alışkanlığımız var ama en önemli sistem oturdu ve rahatız. Bunu hissediyoruz. Bu öz güven varken daha çok çalışmalı ve kazanma alışkanlığımızı devam ettirmeliyiz" dediği öğrenildi.



Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazandı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezondan kalan 2 galibiyet ile birlikte ezeli rakibi Galatasaray'ın geçen sezonki 17 maçlık galibiyet serisi rekorunu da ele geçirmiş oldu. 

 
 

 

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