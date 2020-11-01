İsmail Kartal: 'Bu kadroyla bu kadar'

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Kadro olarak pek fazla alternatiflerinin olmadığını söyleyen İsmail Kartal "Başakşehir, Türkiye'de en geniş ve en iyi kadrolarından birine sahip. Penaltıyı atıp öne geçseydik, daha farklı olurdu. İki haftadır duran toptan gol yiyoruz, bunu halletmemiz lazım. 5 oyuncu değişikliği yaptık, 4'ü alt yapıdan. Eldeki kadro bu. Bu kadroya güvenmek zorundayım" dedi.



