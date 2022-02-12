İsmail Kartal: "Bu gidişe bir dur dememiz gerek"

Ligde iki haftadır kazanamayan, kupadan elenen sarı lacivertliler, Karadeniz'den 3 puanla ayrılmak istiyor.

Haber; Türkiye
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İsmail Kartal: 'Bu gidişe bir dur dememiz gerek'
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12 Şubat 2022 11:15
Seri hoca değişikliklerine rağmen beklenen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe, Giresunspor'un gözüne kestirdi. Ligde iki haftadır kazanamayan, kupadan elenen sarı lacivertliler, Karadeniz'den 3 puanla ayrılıp 5 maçlık deplasman galibiyeti hasretini de noktalamak istiyor.

Oyun ve fizik olarak gelişim gösterdiklerini düşünen teknik direktör İsmail Kartal "Bu gelişimin görülebilmesi için üst üste birkaç maç kazanmalıyız. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor" dedi.

YETER ARTIK

Ateş hattındaki Giresunspor'un mücadele gücüne dikkat çeken İsmail Kartal, oyuncularına "Kazanmak için savaşmak zorundayız" derken son pas ve son vuruş konusunda daha dikkatli olmaları uyarısını yaptı. Crespo'nun cezalı, Novak, Gustavo, Ozan, İrfan Can ve Mesut'un sakat olduğu süreçte işlerinin kolay olmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı "Her şeye rağmen bitiricilik konusunda doğru işler yapabilirsek 3 puan bizim olacaktır. Artık bu gidişe bir dur dememiz gerek" sözleriyle galibiyet istedi.

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