İsmail Kartal: 'Bu derbi çok önemli!'

Teknik patron İsmail Kartal da öğrencileriyle konuşmalarında hep bunu dile getiriyor.



Deneyimli hoca "7'de 6 yaptık ama camiamız için bu derbinin anlamı çok başka. Galatasaray maçını kazanmak bizim için çok önemli" diyor.



3 MAÇTIR KAZANIYOR



Fenerbahçe, G.Saray derbisine büyük bir moralle hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler son 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 11 defa fileleri sarstı. Sadece 3 gole izin verdi.



Fenerbahçe, ezeli rakibini de devirip serisini sürdürmek ve Devler Ligi biletini kovalamak istiyor. Kanarya derbide arkasında 50 bin kişilik taraftar topluluğuyla oynayacak.





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