İsmail Kartal: "Bu derbi çok önemli!"

Fenerbahçe, dört gözle ezeli rakiplerini bekliyor. İstim üzerinde olan Kanarya'da hedef galibiyet serisini sürdürmek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Bu derbi çok önemli!'
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06 Nisan 2022 13:12
Teknik patron İsmail Kartal da öğrencileriyle konuşmalarında hep bunu dile getiriyor.

Deneyimli hoca "7'de 6 yaptık ama camiamız için bu derbinin anlamı çok başka. Galatasaray maçını kazanmak bizim için çok önemli" diyor.

3 MAÇTIR KAZANIYOR

Fenerbahçe, G.Saray derbisine büyük bir moralle hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler son 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu maçlarda 11 defa fileleri sarstı. Sadece 3 gole izin verdi.

Fenerbahçe, ezeli rakibini de devirip serisini sürdürmek ve Devler Ligi biletini kovalamak istiyor. Kanarya derbide arkasında 50 bin kişilik taraftar topluluğuyla oynayacak.

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