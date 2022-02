İsmail Kartal: 'Böyle elenmeyi hak etmedik'

"BİZ VURUYORUZ DİREKTEN DÖNÜYOR"

"FUTBOLUN ADALETİ TECELLİ ETMEDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Yukatel Kayserispor'a elendikleri kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.İsmail Kartal, Kayserispor'un futbol adıan bir şey üretmeden turu geçtiğini belirtirken, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememiz rağmen golü bulamadık. Geldiğimzden beri auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor. Futbolun adaleti bu akşam tecelli etmedi." dedi.Sarı-lacivertli takımın oyununun geliştiğini söyleyen İsmail Kartal "Oyunumuzun geliştiğini görebiliyorum, bunu görebilen objektif insanlar da var. Bazı maçları kaybedersin ama bu şekilde kaybetmek beni de oyuncularımı da çok üzdü. Böyle bir gol yiyip elenmeyi, benim takımım hak etmedi." ifadelerini kullandı.İsmail Kartal ayrıca "Yerinde müdaheleler yaptığımızı düşünüyorum. Bir türlü golü bulamadık. Zaten golü bulsak bu akşam turu geçen biz olurduk. Birkaç galibiyet arka arkaya alabilsek, her şey daha iyi duruma gelecek. Ancak şanssızlıklar yaşıyoruz. Oyuncularım geldiğimizden beri elinden geleni yapıyor, değişim var ama bunu sonuca çevirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, hem 11'e 11 hem de 11'e 10 oynanan bölümlerde rakiplerinden çok üstün olduklarını ancak skoru bulamadıklarını belirtti.Maçın kendi kontrollerinde geçtiğini aktaran Kartal, "Bu akşam maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden, pozisyon üreten, her bölgede baskı kuran takımdık ama golü bulamadık. Golü bulup turu geçmek istiyorduk. Birkaç galibiyet alarak oyuncularımızın öz güvenini geri kazanmasını planlıyorduk. Son saniye böyle bir gol yiyerek elendik, çok üzgünüz. Son zamanlarda yediğimiz gollere bakıyoruz, bize gelen bir şut birilerine çarpıyor gol oluyor. Bizim vurduklarımız rakiplerden, direklerden dönüyor, gol olmuyor. Biraz şanssızlık var. Biraz da oyuncularım baskı altında performanslarını tam ortaya koyamıyor. Bunun da üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Futbollarının yeni sistemle her geçen gün daha iyiye gittiğini savunan Kartal, "Futbolumuzun üstüne koyarak geliştiğini ben görüyorum. Her şeyi yaptık, denedik, fakat golü bulamadık. Futbolda çok az rastladığım bir olay oldu bu akşam. Son saniyede baraja çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı. Önümüze bakacağız. Biz Fenerbahçeyiz. Elimizden geleni yapıp, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi temsil edip, yolumuza devam edeceğiz. En az 6-7 net pozisyonumuz var. Futbolu konuşacaksak, tüm doğruları Fenerbahçe yaptı. Ancak futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi. Kayserispor'a tecelli etti." diye konuştu.