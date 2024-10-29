İsmail Kartal: ''Bizim rekorlarımız 2 tane A4'e anca sığar''

Eski futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, A Spor'da katıldığı yayında geçen sezon Fenerbahçe'nin başında ligi ikinci bitiren İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
''BİZİM REKORLARIMIZ 2 TANE A4'E ANCA SIĞAR''
Bu sezonki teknik direktör Jose Mourinho ile sık sık karşılaştırılan Kartal ile cuma günü görüştüklerini söyleyen Kapsal, "İsmail hoca, 'Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Ligde ne dokuzu, 21'de 21 yaptık! Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 puan, 99 golden daha farklı rekorlar var' dedi.
''SERDAR, BATSHUAYI VE DZEKO İLE OYNADIK''
Hocanın üzüldüğü bir konu var. 'Sezon başında Lille maçı 3 santrforla oynandı, herkes ilk defa gördüğünü söylemiş. Bir oyunun bölümü neyi gerektiriyorsa yaparsın. Ben de Konyaspor deplasmanında 3 santrforla oynadım. 11 net pozisyon kaçırdık. Lütfen baksınlar, ben maçı 3 santrforla bitirdim. Serdar Dursun, Batshuayi ve Dzeko ile oynadık' dedi. Bunların dile getirilmemesine çok üzülmüş hoca" ifadelerini kullandı.
''BİZİM REKORLARIMIZ 2 TANE A4'E ANCA SIĞAR''
Bu sezonki teknik direktör Jose Mourinho ile sık sık karşılaştırılan Kartal ile cuma günü görüştüklerini söyleyen Kapsal, "İsmail hoca, 'Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Ligde ne dokuzu, 21'de 21 yaptık! Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 puan, 99 golden daha farklı rekorlar var' dedi.
''SERDAR, BATSHUAYI VE DZEKO İLE OYNADIK''
Hocanın üzüldüğü bir konu var. 'Sezon başında Lille maçı 3 santrforla oynandı, herkes ilk defa gördüğünü söylemiş. Bir oyunun bölümü neyi gerektiriyorsa yaparsın. Ben de Konyaspor deplasmanında 3 santrforla oynadım. 11 net pozisyon kaçırdık. Lütfen baksınlar, ben maçı 3 santrforla bitirdim. Serdar Dursun, Batshuayi ve Dzeko ile oynadık' dedi. Bunların dile getirilmemesine çok üzülmüş hoca" ifadelerini kullandı.