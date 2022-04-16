İsmail Kartal: 'Bizim hedeflerimiz var'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Göztepe maçı öncesi konuştu.



Kartal, "Derbi kazandık, çok güzel. Bundan sonraki maçlar bizim için daha önemli. Göztepe son haftalarda kazanamıyoru ama ligde daha iyi konumda olabilirdi. Kazanmak için geliyorlar. Lige tutunmak için kendilerine avantaj sağlamak için bugün mücadele edecekler." dedi.



İsmail Kartal, "Kendimizce hedeflerimiz var. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Yakaladığımız bir güzel ivme var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Muhteşem taraftarımızın önünde, Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



İsmail Kartal, son olarak, "Artık bir kadro istikrarımız var. Kim oynarsa oynasın, takım benim istediklerimi biliyor. Bu önemli bir şey. Oyuncu grubunun bunu kabul etmesi gerekiyordu, onlar da kabul ettiler. Şu an güzel bir noktaya geldik" sözlerini kullandı.





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