İsmail Kartal: 'Biz sadece işimize bakalım'

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile gerçekleşen görüşmelerin medyaya yansıması sonrasında teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları bu gündemin dışında tutmak için onlara uyarılarda bulundu.İsmail Kartal öğrencilerini Gaziantep maçına hazırlamaya çalışıyorTecrübeli teknik adam takıma yaptığı konuşmada, "Biz sadece işimize bakalım. Çok iyi bir seri yakaladık. Her şeyi yoluna koyduk. Gaziantep karşısında da kazanalım, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağımız zorlu derbi öncesi hata yapmayalım. Ayrıca tribünleri dolduracak olan taraftarımızı yine mutlu edelim" ifadelerini kullandı.