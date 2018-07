MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Arkadaşlarımız geçen sene bir yıl boyunca maaş almadan oynadılar. Ama ne var, içsel huzur ve birlikteliğimiz var. Çok iyi, arkadaş gibi, bir aile gibiyiz." dedi.



Transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen geçen yıl Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren MKE Ankaragücü, bu başarılı çıkışını sürdürmek istiyor.



İkinci etap kamp çalışmalarını Palandöken Dağı'nda bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren sarı-lacivertli ekip, yaklaşık 2 bin 800 rakımda güç depoluyor.



- "Mücadeleyi seven bir insanım"



Teknik Direktör İsmail Kartal yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarınının çok güzel geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ben mücadeleyi seven bir insanım. Kolay kolay pes etmem, hırslı bir insanım. Oyuncularım da bunu gayet iyi biliyorlar. Her şeyden önce açık, net ve samimi birisiyim. Oyuncularımın da samimi olmasını istiyorum. Sahaya çıktığımız zaman çok içten samimi bir şekilde coşkulu antrenman yapıyoruz, çok istekli çalışıyoruz. Bunun da zaten geçen sene meyvelerini aldık. Geçen sene çok güzel sistemimiz vardı. Biz bu sisteme dayalı çok tempolu antrenmanlar yapıyorduk. Bunu geçen seneden kalan arkadaşlar da öğrendi."



Kartal, takıma yeni gelen futbolcuların uyum sürecini atlatıp, aile havasını yakalayacağına inandığını belirterek, geçen yıl takımda çok iyi bir aile havasının oluştuğuna işaret etti.



- "Futbolcularımız bir yıl maaş almadan oynadılar"



Takıma ilk geldiğinde düzenlediği toplantıda futbolculara, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak birbirimize saygılı olacağız." dediğini aktaran Kartal, "Kim hak ediyorsa formayı ona verdik, çalıştık, çabaladık hep birlikte birbirimize saygılı bir şekilde bu işin üstesinden geldik. Aynı saygıyı şu anda da devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız geçen sene bir yıl boyunca maaş almadan oynadılar. Ama ne var, içsel huzur ve birlikteliğimiz var. Çok iyi, arkadaş gibi, bir aile gibiyiz. Onun için bunların üstesinden biz böyle gelebildik." diye konuştu.



Çalışmalarının çok coşkulu geçtiğini anlatan Kartal, hak edenin takımda forma giyebileceğini bildiğini dile getirdi.



- "Mücadele gücümüz hep ön planda olacak"



TFF 2. Lig'de dahi forma giyemeyen futbolcularının Spor Toto 1. Lig ve Süper Lig oyuncusu olduğuna dikkati çeken İsmail Kartal, şunları kaydetti:



"Büyük bir gelişim onlar için ortaya çıktı. Onlar bunun da farkındalar, gördükleri antrenmanlarla, gördükleri yaklaşımlarla, bizim diyalog ve sistemimizle ilgili. Bundan da çok mutlu ve memnunlar. Takımın ve kendi gelişimlerini görüyorlar. Bu şekilde de daha fazla sahipleniyor, sorumluluk alıyor. O zaman da daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ankaragücü'nün daha başarılı olması için daha iyi futbol oynaması, daha iyi mücadele etmesi için herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Şartlar ne olursa olsun, biz asla mücadeleyi bırakmıyoruz. Bir sıfır geriye de düşsek önde de olsak, hiçbir zaman bu takım rakipten geride olmayacak, hep bir adım önde olacağız. İyi mücadele edeceğiz ki biz başarılı olalım, puan alalım, maçlarımızı kazanalım. Bu sloganımız antrenmanlarımızda da böyle. Her zaman bizim mücadele gücümüz hep ön planda olacak."