İsmail Kartal: "Beşiktaş'a çok iyi çalıştık"

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
İsmail Kartal: 'Beşiktaş'a çok iyi çalıştık'
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27 Eylül 2020 18:43
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Beşiktaş'a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Beşiktaş'a karşı nerede oynayacağımızı, nerede basacağımızı, hepsini gerçekten çok çalıştık. 2 hafta oldu, taktik, disiplin olarak iyi mücadele ettik. Fizik olarak eksiğimiz var, bunu da geliştirebilirsek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 3 kişinin içinde göstere göstere böyle bir gol yemeyi de kabul etmiyorum, bunların olmaması gerektiğini anlatacağız. Çok anlamlı, çok güzel bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.



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