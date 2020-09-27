İsmail Kartal: 'Beşiktaş'a çok iyi çalıştık'

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.



Beşiktaş'a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Beşiktaş'a karşı nerede oynayacağımızı, nerede basacağımızı, hepsini gerçekten çok çalıştık. 2 hafta oldu, taktik, disiplin olarak iyi mücadele ettik. Fizik olarak eksiğimiz var, bunu da geliştirebilirsek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 3 kişinin içinde göstere göstere böyle bir gol yemeyi de kabul etmiyorum, bunların olmaması gerektiğini anlatacağız. Çok anlamlı, çok güzel bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.



