İsmail Kartal: 'Beşiktaş'a çok iyi çalıştık'

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Beşiktaş'a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Beşiktaş'a karşı nerede oynayacağımızı, nerede basacağımızı, hepsini gerçekten çok çalıştık. 2 hafta oldu, taktik, disiplin olarak iyi mücadele ettik. Fizik olarak eksiğimiz var, bunu da geliştirebilirsek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 3 kişinin içinde göstere göstere böyle bir gol yemeyi de kabul etmiyorum, bunların olmaması gerektiğini anlatacağız. Çok anlamlı, çok güzel bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'a karşı çok iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Beşiktaş'a karşı nerede oynayacağımızı, nerede basacağımızı, hepsini gerçekten çok çalıştık. 2 hafta oldu, taktik, disiplin olarak iyi mücadele ettik. Fizik olarak eksiğimiz var, bunu da geliştirebilirsek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. 3 kişinin içinde göstere göstere böyle bir gol yemeyi de kabul etmiyorum, bunların olmaması gerektiğini anlatacağız. Çok anlamlı, çok güzel bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.