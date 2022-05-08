İsmail Kartal: 'Beşiktaş'ın sertliğine hakem izin verdi'

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın çok sert oynadığını dile getiren İsmail Kartal, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk, Beşiktaş çok sert oynadı, gerçekten çok sert oynadı, hakem de buna müsade etti. Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık. Oyun çok durdu... Beşiktaş derbisinde çok iyi mücadele ettik, buradan bir puan aldık ancak biz buraya kazanmak için geldik, olmadı. Beşiktaş, kendi taraftarının da baskısıyla çok sert oynadı, biz daha fazla futbol oynamak istedik. Bu kadar baskı ve sertliğe rağmen buradan bir puan aldık. Beşiktaş'a da bundan sonra başarılar diliyorum" dedi.



"Puan puandır" diyen İsmail Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'de başardıklarını ifade eden İsmail Kartal, "Fizik, mental ve taktik disiplin... Bunları başarmamız gerekiyordu, başardık. Bunları başarmak kolay değil... Bunlar yaparken bir de üç günde bir maç oynadık. Geçiş sürecimiz vardı ve bu süreç bize 2 aya mal oldu. Slavia'ya elendik, Kayseri'ye elendik... Haftada bir maça düşünce, takımla daha fazla beraber olmaya başlayınca bizim de çıkışımız başladı. Antrenmanlardan keyif almaya başlayan bir takım oluşturduk, oyuncularımız bazı şeyleri kabullendi" dedi.



Futbolcularını "ikna" ettiğini ifade eden İsmail Kartal, "Ben de futboldan gelen bir insanım ve futbolcunun ne istediğini çok iyi bilen insanlardan biriyim. Ben neysem oyum, hayatım boyunca rol yapmadım. Futbolcularıma iyiyi de kötüyü de net bir şekilde söylüyorum, bunu yaparken de futbolcularımı ikna ederek yapıyorum, kimseyi kırmıyorum. Bir de çok iyi çalıştık, gerçekten çok iyi çalıştık ve bu günlere kadar geldik" şeklinde konuştu.





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