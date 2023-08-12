İsmail Kartal, Batshuayi'yi tutmak istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasını istemedi.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Batshuayi'yi tutmak istiyor
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12 Ağustos 2023 16:58
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan teklif gelen isimlerle ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Özellikle Lens'in yakından ilgilendiği Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı golcünün ayrılığını veto etti.

Yedek golcü olmak istemeyen Batshuayi'ye sezon içinde Dzeko ile dönüşümlü oynayacağı garantisini veren Kartal, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor.



"TAKIMDA MUTLU"

TRT Spor'a verdiği röportajda Batshuayi konusuna değinen tecrübeli teknik direktör, "Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.



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