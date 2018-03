İsmail Kartal: 'Aykut Kocaman'a çok güveniyorum'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, ekonomik sıkıntılar yaşamalarına rağmen lig sonunda sarı-lacivertli takımı hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.Sezon başında yükseldiği TFF 1. Lig'de geride kalan 16 haftada topladığı 34 puanla lider durumda bulunan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Kartal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Sezona sıkıntılı bir ortamda başladıklarını belirten 56 yaşındaki teknik adam, "Yeni bir takım kurduk. 17-18 oyuncu transfer edildi. Bu oyuncuların birbirlerini tanımaları ve oyun felsefemizi kabul etmeleri kolay değil. Sonuçta insan yönetiyoruz. Ligde ilk 3 maça sağ bek ve santrforsuz çıktık. Diğer taraftan kulübün ekonomik sıkıntıları da mevcut. İnandığım, tanıdığım ve güvendiğim karakterli futbolcuları bir araya getirdik. Tüm yaşanan sıkıntılara karşın bugüne kadar yönetimimizle büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Sezon başında teknik ekip ve oyuncular olarak birbirlerine söz verdiklerini dile getiren Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ekonomik destek alamasak da, böyle bir tarihe sahip, coşkulu ve tutkulu taraftarı olan bir takımı yarı yolda bırakmayacağız. Çok iyi çalışıyoruz. Rakipleri iyi analiz ediyoruz. Koşu mesafeleri bakımından Süper Lig'deki birçok takımın bile önündeyiz. Bulunduğumuz yer tesadüf değil. En büyük özelliğimiz, karakterli bir oyuncu grubuna sahip olmamız. Oyuncularımı çok seviyorum. Onlar da bana ve teknik ekibime büyük saygı gösteriyor. Bu birliktelik ve taraftarımızın verdiği destek, en büyük enerjimiz. Her hafta kazandığımız maçlar bize öz güven sağlıyor. Böylece diğer karşılaşmalara da daha rahat hazırlanıyoruz."İsmail Kartal, takıma verdikleri destekten dolayı Ankaragücü taraftarına teşekkür ettiğini belirtti.Devre arasında kadroya birkaç oyuncu katmak istediklerini fakat sarı-lacivertli takımın transfer yasağının bulunduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, "Sezon başından beri alacakları ödenmeyen oyuncular var ama artık bunları düşünmüyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Lig sonunda MKE Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Taraftarın güvenmesi bizi mutlu ediyor. Bize verdikleri destekten dolayı Ankaragücü yönetimine ve taraftarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.İsmail Kartal, sezon başında ikinci kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Aykut Kocaman'ın başarılı olacağına inandığını dile getirdi.Fenerbahçe'de 2010-2013 yıllarında yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Kocaman ile sezon başında benzer sıkıntıları yaşadıklarını aktaran İsmail Kartal, "Futbolda sistemlerin oturması ve oyuncuların birbirlerini tanıması zaman alıyor. Aykut hoca ile sık sık görüşüyoruz. Aykut Kocaman ve ekibine çok güveniyorum. Önümüzde Arsene Wenger örneği var. Wenger, 21 yıldır Arsenal'in başında. Sezon başında yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Fransa Milli Takımı'nın forveti Alexandre Lacazette'i aldılar. Şu an takımda işler iyi gitmiyor. Bir röportajda Wenger'e işlerin neden iyi gitmediği soruluyor. O da bu soruya, 'Bana zaman lazım, bize sabır gösterin' cevabını veriyor. Onun için sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Yaptığımız iş, hiç kolay değil. Hele ki ekonomik sıkıntıları olan takımlarda." değerlendirmesinde bulundu.Fenerbahçe'nin başında 2014-2015 sezonunda lig ikinciliği yaşayan Kartal, her takımda teknik direktörlük yapabilecek donanıma ve ekibe sahip olduğunu vurguladı.Süper Lig ekiplerinden sık sık teklif aldığını anlatan Kartal, "Daha önce birkaç yanlış tercih yaptım. Bundan sonra şartların iyi olduğu ve başarılı olacağıma inandığım takımları tercih edeceğim. Her türlü takımı çalıştırabilecek donanıma ve teknik ekibe sahip olduğumu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.