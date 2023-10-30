İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ı yakaladı

Fenerbahçe'nin başında Pendikspor maçındaki 5-0'lık sonuçla Süper Lig'de üst üste 10. galibiyet sevincini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, Aykut Kocaman'a ait rekoru egale etti.

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İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ı yakaladı
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30 Ekim 2023 11:32
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı esiyor.

Sarı-lacivertli ekipteki üçüncü dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Bu sezon ligde 10, Avrupa'da ise 9 müsabakaya çıkan ve oynadığı toplam 19 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı dikkatlerden kaçmıyor.

İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜ YENİ REKORLARDA, TIKLA, OKU

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