İsmail Kartal Avrupa'da tarihe geçti

Fenerbahçe'de daha önce 2 kez teknik adamlık yapan İsmail Kartal, istediği hiçbir oyuncuyu aldıramamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının 3. dönemi ise çok farklı oldu, yönetim yıldız üstüne yıldız transfer etti.
Başarılı hoca, adeta yeni takım kurulmasına rağmen kısa sürede istediklerini oyuncularına benimsetti. İsmail Kartal, sezona tarihi bir başlangıç yaptı. 62 yaşındaki hoca, Fenerbahçe ile sezona 7'de 7 yaparak başlayan ilk Türk teknik adam oldu.
Perreira ve Daum
Bunu en son başaran yabancı çalıştırıcı ise 1995- 96'de Carlos Alberto Parreira'ydı. İsmail Kartal sadece bu istatistiği ile tarihe geçmedi. Fenerbahçe'nin başında Avrupa'da peş peşe 5 maçtan galibiyetle ayrılan tek Türk hoca da Kartal. Yabancı olarak ise 2009-10'da Cristoph Daum'un Avrupa'da 5 maçlık zafer serisi vardı. %
Başarılı hoca, adeta yeni takım kurulmasına rağmen kısa sürede istediklerini oyuncularına benimsetti. İsmail Kartal, sezona tarihi bir başlangıç yaptı. 62 yaşındaki hoca, Fenerbahçe ile sezona 7'de 7 yaparak başlayan ilk Türk teknik adam oldu.
Perreira ve Daum
Bunu en son başaran yabancı çalıştırıcı ise 1995- 96'de Carlos Alberto Parreira'ydı. İsmail Kartal sadece bu istatistiği ile tarihe geçmedi. Fenerbahçe'nin başında Avrupa'da peş peşe 5 maçtan galibiyetle ayrılan tek Türk hoca da Kartal. Yabancı olarak ise 2009-10'da Cristoph Daum'un Avrupa'da 5 maçlık zafer serisi vardı. %