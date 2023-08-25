İsmail Kartal Avrupa'da tarihe geçti

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki 3. dönemi mükemmel başladı. 5-1'lik Twente zaferiyle birlikte 7'de 7 yapan Kartal, sezon başındaki en uzun galibiyet serisine ulaşan yerli hoca oldu. Öte yandan başarılı hoca, Avrupa karnesiyle de tarihe geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal Avrupa'da tarihe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 09:07
Fenerbahçe'de daha önce 2 kez teknik adamlık yapan İsmail Kartal, istediği hiçbir oyuncuyu aldıramamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının 3. dönemi ise çok farklı oldu, yönetim yıldız üstüne yıldız transfer etti.

Başarılı hoca, adeta yeni takım kurulmasına rağmen kısa sürede istediklerini oyuncularına benimsetti. İsmail Kartal, sezona tarihi bir başlangıç yaptı. 62 yaşındaki hoca, Fenerbahçe ile sezona 7'de 7 yaparak başlayan ilk Türk teknik adam oldu.



Perreira ve Daum

Bunu en son başaran yabancı çalıştırıcı ise 1995- 96'de Carlos Alberto Parreira'ydı. İsmail Kartal sadece bu istatistiği ile tarihe geçmedi. Fenerbahçe'nin başında Avrupa'da peş peşe 5 maçtan galibiyetle ayrılan tek Türk hoca da Kartal. Yabancı olarak ise 2009-10'da Cristoph Daum'un Avrupa'da 5 maçlık zafer serisi vardı. %

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery