İsmail Kartal, Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı!

Fred 6 numara ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımızda 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsak onu 6 numarada oynatabiliriz"

Federasyonun aldığı bir karar. Biz herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz. Hollanda'da da böyle bir karar alındı. Böyle bir karar alındı, biz de buna uyduk." ifadelerini kullandı.