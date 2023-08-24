İsmail Kartal, Altay Bayındır'ın ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal, "Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmak istediklerimizi maçın başında onlar bize yaptı." dedi.
Deneyimli teknik adam sözlerine, "Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı Bright gibi. Onları sonradan oyuna almayı tercih ettik. 1-1'den sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan ile Bright'ı oyuna aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye devam etti.
FRED İLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ
İsmail Kartal, "Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum. Fred 6 numara ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımızda 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsak onu 6 numarada oynatabiliriz"" sözlerini sarf etti.
ALTAY İÇİN VEDA SÖZLERİ
İsmail Kartal, Altay Bayındır'la ilgili olarak, "Altay hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun önemli oyuncularından birisi. Ankaragücü'nde onu ilk ben oynattım. Süper Lig'de de ilk ben oynattım. Ona çok güveniyordum. Fenerbahçe'ye geldi, A Milli Takım'a yükseldi. Futbolda bunlar oluyor. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir serüven başladı. Kendisine bu yolculukta canı gönülden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.
LIVAKOVIC AÇIKLAMASI
Dominik Livakovic transferi için konuşan İsmail Kartal "Livakovic'le ilgili uzun zamandır başkanımız ve yönetim bu transfer için uğraşıyordu. İyi bir kaleci. Kendisiyle tanıştık. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız." dedi.
MAÇLARIN ERTELENMESİ
Maçların ertelenmesi hakkında açıklama yapan İsmail Kartal "Federasyonun aldığı bir karar. Biz herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz. Hollanda'da da böyle bir karar alındı. Böyle bir karar alındı, biz de buna uyduk." ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal, "Seyircimizin önünde iyi başladık. Avantajlı bir sonuç elde etmek istiyorduk. Twente takımının Hollanda futbolunu iyi yansıtacağını oyuncularımıza anlattık. Bizim yapmak istediklerimizi maçın başında onlar bize yaptı." dedi.
Deneyimli teknik adam sözlerine, "Sakatlıktan çıkmış oyuncularımız vardı Bright gibi. Onları sonradan oyuna almayı tercih ettik. 1-1'den sonra bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu ve İrfan ile Bright'ı oyuna aldım. Taraftarlarıma destekleri için çok teşekkür ediyorum." diye devam etti.
FRED İLE İLGİLİ DÜŞÜNCESİ
İsmail Kartal, "Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum. Fred 6 numara ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımızda 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsak onu 6 numarada oynatabiliriz"" sözlerini sarf etti.
ALTAY İÇİN VEDA SÖZLERİ
İsmail Kartal, Altay Bayındır'la ilgili olarak, "Altay hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun önemli oyuncularından birisi. Ankaragücü'nde onu ilk ben oynattım. Süper Lig'de de ilk ben oynattım. Ona çok güveniyordum. Fenerbahçe'ye geldi, A Milli Takım'a yükseldi. Futbolda bunlar oluyor. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir serüven başladı. Kendisine bu yolculukta canı gönülden başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.
LIVAKOVIC AÇIKLAMASI
Dominik Livakovic transferi için konuşan İsmail Kartal "Livakovic'le ilgili uzun zamandır başkanımız ve yönetim bu transfer için uğraşıyordu. İyi bir kaleci. Kendisiyle tanıştık. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız." dedi.
MAÇLARIN ERTELENMESİ
Maçların ertelenmesi hakkında açıklama yapan İsmail Kartal "Federasyonun aldığı bir karar. Biz herhangi bir yorum yapmak istemiyoruz. Hollanda'da da böyle bir karar alındı. Böyle bir karar alındı, biz de buna uyduk." ifadelerini kullandı.