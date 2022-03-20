İsmail Kartal: 'Allah kalbimi biliyor!'

İsmail Kartal Fenerbahçe'de göreve geldikten sonra Spor Toto Süper Lig puan durumu 📊



1⃣21 Trabzonspor (+9)

2⃣21 Fenerbahçe (+8)

3⃣20 Alanyaspor

4⃣20 Kasımpaşa

5⃣19 Antalyaspor

6⃣17 Beşiktaş pic.twitter.com/q3pR7HD7aS



— Sporx (@sporx) March 20, 2022

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyetle ilgili konuşan İsmail Kartal "Konyaspor'u çok iyi analiz etik. Zaten geçen sene çalıştığım takım, oyuncuların çoğunu biliyordum. Allah kalbimi biliyor, puan kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Soyunma odasında 'Biz iyi takımız, tempoyu arttıralım' dedim. Maçı çevirebileceğimizi anlattım. Bu taraftar bizi destekliyor. Onları mutlu edebildiysek, biz daha mutlu oluruz. Onlar için varız. Konyaspor gibi takıma karşı çok iyi oynadık. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini gösterdik. Oyuncularımı tebrik ederim. Muhteşem taraftarına armağan olsun. Abdulkerim Bardakçı'ya da geçmiş olsun." dedi.Kim Min-Jae bir pozisyonda ileri çıkarken, kenarda oyuncusuyla birlikte koşması hakkında konuşan İsmail Kartal "Kim Min-Jae ileri çıkarken, ona destek vermek için onunla koştum. Kenarda oyunu yaşıyoruz, o yüzden böyle bir şey oldu." açıklamasını yaptı.Hedefleriyle ilgili açıklama yapan sarı-lacivertli teknik adam "Üç gün takıma izin verdim, bunu hak ettiler. Milli takımlara gitmeyenler devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ligi en üst sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.