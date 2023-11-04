İsmail Kartal - Abdullah Avcı: 10. randevu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10. kez birbirlerine rakip olacaklar.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal - Abdullah Avcı: 10. randevu
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04 Kasım 2023 11:41
Son güncelleme 04 Kasım 2023 11:42
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşmada iki takımın teknik adamları İsmail Kartal ve Abdullah Avcı 10. kez kozlarını paylaşacak.

Geride kalan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı kazanırken, İsmail Kartal'ın 1 galibiyeti bulunuyor. 4 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

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