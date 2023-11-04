Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Zorlu karşılaşmada iki takımın teknik adamları İsmail Kartal ve Abdullah Avcı 10. kez kozlarını paylaşacak.
Geride kalan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı kazanırken, İsmail Kartal'ın 1 galibiyeti bulunuyor. 4 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Zorlu karşılaşmada iki takımın teknik adamları İsmail Kartal ve Abdullah Avcı 10. kez kozlarını paylaşacak.
Geride kalan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı kazanırken, İsmail Kartal'ın 1 galibiyeti bulunuyor. 4 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.