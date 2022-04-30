İsmail Kartal'a tribünlerden yoğun destek

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a taraftarlardan yoğun destek geldi.
Sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.
Maçın 3-1'e gelmesiyle yoğun sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 dakika boyunca tecrübeli teknik adam lehine tezahürat yaptı.
Sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.
Maçın 3-1'e gelmesiyle yoğun sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 dakika boyunca tecrübeli teknik adam lehine tezahürat yaptı.
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