İsmail Kartal'a teklif yağıyor

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen tecrübeli teknik adam İsmail Kartal'a, Süper Lig ekiplerinden teklif yağıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'a teklif yağıyor
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30 Mayıs 2022 13:18
Fenerbahçe'yi geçen sezon kötü durumda alan ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal'a Süper Lig'den teklif yağıyor.

Deneyimli çalıştırıcının bu ilgiden bir hayli memnun olduğu kaydedildi. Kartal'ın bu sezonu boş geçirmek istemediği ve mutlaka kulüp çalıştırmayı arzu ettiği biliniyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronuna TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımların yöneticileri de yakın davranıyor. İsmail Kartal bu teklifleri değerlendireceğini söyledi.



 
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