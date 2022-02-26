İsmail Kartal'a çağrı: "Gençleri oynat hocam!"

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'ya havlu atan Fenerbahçe'de taraftarlardan Teknik Direktör İsmail Kartal'a çağrı geldi. Fenerbahçeliler, ligde artık hiçbir maça Arda Güler'siz çıkılmamasını, sol bekte Çağtay'a daha fazla şans verilmesini istedi. Tribünler Ruhan Arda, Bora, Melih ve Arda Okan'a daha fazla süre verilmesi konusunda da ısrarcı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'a çağrı: 'Gençleri oynat hocam!'
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26 Şubat 2022 11:37
Mart ayını görmeden tüm kulvarlarda hedeflerinden bir bir kopan Fenerbahçe'de taraftarlar grupları, sosyal medya üzerinden yola gençlerin monte edileceği bir kadroyla devam edilmesi taleplerini yoğun bir şekilde dile getiriyor. Prag'da alınan yenilgiden sonra adeta çileden çıkan taraftarların ortak talebi "Her şeyi kaybettiğimiz bir sezonda bari gençleri kazanalım" şeklinde ifade edilirken, ligde kalan maçlarda gençlerin daha çok süre aldığı kadroların sahaya çıkması yönünde görüşler dile getirildi.

"Hiçbir maça Arda'sız çıkmayalım"

İsmail Kartal'ın bu haftadan itibaren camiaya bırakacağı en kalıcı mirasın gençler olacağını taraftar forumlarında ve sosyal medyada belirten Fenerbahçeliler, deneyimli teknik adamdan ligde artık hiçbir maça Arda Güler'siz çıkmamasını, sol bekte Çağtay Kurukalıp'a daha fazla şans verilmesini istediler. Sarı lacivertli tribünler ayrıca sağ bekte Ruhan Arda Aksoy, sol kanatta Bora Aydınlık forvette ise Melih Bostan'ı ve Arda Okan Kurtulan'a A takımda daha fazla süre verilmesi konusunda ısrarcı.

Mesut Özil'e büyük tepki var

F.Bahçe'de bir türlü istenilen performansa ulaşamadığı için eleştirilen Mesut Özil, Slavia maçından sonra da tepkilerden nasibini aldı. Bu yıl ligde 7, Avrupa Ligi'nde 4, Konferans Ligi'nde de 2 maç kaçıran Özil'in artık son 12 maçta elini taşın altına koyması istendi. Artık tek hedef ligde ikinci olup seneye Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde yer almak olarak öne çıkarken pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçı ve ardından İstanbul'daki Trabzonspor sınavları büyük önem taşıyor.

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