Yeni hoca arayışlarına giren BB Erzurumspor'da ibrenin en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal'dan yana olduğu görünüyor.



Sözcü'de yer alan habere göre; tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.



Öte yandan mavi-beyazlı ekibin bugün gün içerisinde yeni hocasını resmi olarak açıklaması bekleniyor.



İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.



Düşme hattından kurtulamıyor



Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.



