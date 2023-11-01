İsmail Kartal, 3 isim için raporunu sundu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sezona iyi bir başlangıç yapan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, yönetime sunduğu raporda 3 isimle ilgili kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal, 3 isim için raporunu sundu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2023 12:06
Son güncelleme 01 Kasım 2023 12:23
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertli takım, devre arasında gelecek ve gidecek oyuncuları belirlemeye başladı.

İSMAİL KARTAL RAPOR SUNDU

Teknik direktör İsmail Kartal, konuyla ilgili yönetime bir rapor sundu. Deneyimli çalıştırıcı Batshuayi, Mert Hakan ve Joshua King ile ilgili bir karar verilmesini istedi. Eğer gelecek sezon takımda kalmaları isteniyorsa sözleşmelerinin bir an önce yenilenmesini talep etti. Sözleşme yenilenmeyecekse bu üç ismi planlarına dahil etmeyeceğini vurguladı.

MICHY BATSHUAYI

Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

MERT HAKAN YANDAŞ

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon 12 maçta görev aldı ve 4 asist kaydetti.

JOSHUA KING

31 yaşındaki Joshua King ise bu sezon toplamda 10 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 4 kez rakip fileleri sarsarken 3 de asist yaptı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery