İsmail Kartal 25 maçtır namağlup

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal 2 farklı dönemde takımın başında 25 maçtır namağlup durumda.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal 25 maçtır namağlup
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06 Ekim 2023 01:10
Son güncelleme 06 Ekim 2023 01:12
Fenerbahçe'yle bu sezona inanılmaz başlayan ve taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal müthiş form grafiğiyle de fark yaratıyor.

İki farklı dönemde Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 25 maçtır mağlup olmuyor.

SADECE 2 BERABERLİK

İsmail Kartal, 25 maçlık namağlup serisinde yalnızca 2 kere berabere kaldı. O karşılaşmalar da Beşiktaş ve Fatih Karagümrük karşılaşmaları.

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