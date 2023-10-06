İsmail Kartal 25 maçtır namağlup

Fenerbahçe'yle bu sezona inanılmaz başlayan ve taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal müthiş form grafiğiyle de fark yaratıyor.
İki farklı dönemde Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 25 maçtır mağlup olmuyor.
SADECE 2 BERABERLİK
İsmail Kartal, 25 maçlık namağlup serisinde yalnızca 2 kere berabere kaldı. O karşılaşmalar da Beşiktaş ve Fatih Karagümrük karşılaşmaları.
İki farklı dönemde Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, 25 maçtır mağlup olmuyor.
SADECE 2 BERABERLİK
İsmail Kartal, 25 maçlık namağlup serisinde yalnızca 2 kere berabere kaldı. O karşılaşmalar da Beşiktaş ve Fatih Karagümrük karşılaşmaları.
İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak çıktığı son 25 maçta 23 kez kazandı, hiç yenilmedi.
✅5-2 Alanyaspor
✅2-1 Konyaspor
✅4-0 Kayserispor
✅2-0 Galatasaray
✅6-0 Çaykur Rizespor
✅3-2 Gaziantep
⭕1-1 Beşiktaş
⭕0-0 Karagümrük
✅5-0 Malatyaspor
✅5-0 Zimbru
✅4-0… pic.twitter.com/sXY8AWz6Q6
— Sporx (@sporx) October 5, 2023