İsmail Güney: 'Giresunspor benim yuvam'

Giresunspor Kaleci Antrenörü İsmail Güney, yeni sezon öncesi Giresunspor teknik heyetinde yaşanan yeni oluşum hakkında konuştu.



Giresunspor'un geçen sezon TFF 1. Lig'de tarihi bir başarıya imza atarak 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde çok büyük emekleri bulunan Güney, yaptığı açıklamada; "Giresunspor benim yuvam, Giresunspor benim ailem. Böylesine büyük bir ailenin parçası olmaktan, Giresunspor'a hizmet etmekten her zaman büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bundan sonra da Giresunspor'da tarafımıza verilecek her türlü görevi büyük bir onur ve gururla, seve seve yerine getirmeye çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Giresunspor'da artık çıta daha da yükselmiştir. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Kulübümüz her anlamda yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu yapılanma içerisinde bize hangi görev verilirse verilsin biz işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ederiz. Bizim için tek gerçek Giresunspor'dur, Giresunspor'un menfaatleridir, Giresunsporumuzun başarılı olmasıdır, Giresunsporumuzun başarılı olması için daha fazla çalışmaktır" şeklinde konuştu.



Kaynak: Giresun Işık