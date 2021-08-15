İsmail Çipe eli çatlak şekilde maça çıkmış

Muslera'nın cezası nedeniyle oynamadığı maçta St. Johnstone karşısında kaleyi İsmail Çipe korumuştu. 26 yaşındaki kalecinin karşılaşmada sol elinde çatlak olmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.



Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu Alparslan Yamanogˆlu, St. Johnston öncesi ziyaret ettiği Çipe ile çektiği fotoğrafı paylaşırken, sakatlıktan söz etti. Yamanoğlu, "Maçtan 3 gün önce İsmail abiyi ziyaret ettim. Eli çatlak ve sargılıydı. Kritik maçta çatlak eliyle muhteşem oynadı" yazdı.