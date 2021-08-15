İsmail Çipe eli çatlak şekilde maça çıkmış

St. Johnstone - Galatasaray maçında kalede olan İsmail Çipe ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Abone Ol
İsmail Çipe eli çatlak şekilde maça çıkmış
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2021 11:09
Muslera'nın cezası nedeniyle oynamadığı maçta St. Johnstone karşısında kaleyi İsmail Çipe korumuştu. 26 yaşındaki kalecinin karşılaşmada sol elinde çatlak olmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.

Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu Alparslan Yamanogˆlu, St. Johnston öncesi ziyaret ettiği Çipe ile çektiği fotoğrafı paylaşırken, sakatlıktan söz etti. Yamanoğlu, "Maçtan 3 gün önce İsmail abiyi ziyaret ettim. Eli çatlak ve sargılıydı. Kritik maçta çatlak eliyle muhteşem oynadı" yazdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.