Suvivor İsmail Balaban kimdir, İsmail Balaban'ın yaşı kaçtır? (Doğduğu şehir)

Yeni Survivor yarışmacısı İsmail Balaban Kırkpınar yağlıgüreşlerinde adını duyurmuş şampiyon güreşçidir. Türkiye'nin en tanınan pehlivanlarından olan İsmail Balaban başpehlivandır ve şampiyonluklar yaşayarak birincilikler elde etmiştir. Başpehlivan İsmail Balaban Antalya'da doğmuştur ve 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Güreşçi İsmail Balaban hakkında merak edilenler bulunmaktadır.İsmail Balaban 3 Eylül 1987 yılında Antalya Elmalı'ya bağlı Akçay'da doğmuştur ve Yağlıgüreşlerde şampiyonluklar kazanmış başpehlivandır.3 Eylül 1987'de Antalya'da doğan İsmail Balaban'ın boyu 180 cm'dir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizi olan İsmail Balaban, 2012'de yapılan 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında 3. olarak başpehlivanlık kategorisinde yarışma hakkı elde etti ve 2013'teki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalarak başpehlivan olmayı başarmıştı.2014'teki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. Olan İsmail Balaban, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu eleyerek, 2. defa Başpehlivanlık unvanını elde etti. 2013'te yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde de Ali Gürbüz'e finalde yenilen, ancak doping testi pozitif çıkan Gürbüz'ün yerine altın kemerin sahibi olmuştu.İsmail Balaban, 2014'te Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlığın ardından, 2015 yılında ikincilik, 2016 yılında üçüncülük ve 2018'de tekrardan Kurtdereli başpehlivanı unvanını aldı.2013 Kırkpınar başpehlivanlığı2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü2014 Kırkpınar ikinciliği2014 Kurtdereli başpehlivanlığı2016 Kurtdereli üçüncülüğü2015 Kurtdereli ikincliği2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği2018 Kurtdereli başpehlivanlığı2017 Kırkpınar başpehlivanlığıYağlıgüreşlerde başpehlivan ünvanı alan İsmail Balaban sar saçlıdır. Çabuk ve hızlı güreş tarzıyla bilinen İsmail Balaban'a Sarı Fırtına lakabı takılmıştır. Futbolculardan Metin Tekin'e olduğu gibi İsmail Balaban'a da Sarı Fırtına lakabı uygun görülmüştür.