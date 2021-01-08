Suvivor İsmail Balaban kimdir, İsmail Balaban'ın yaşı kaçtır? (Doğduğu şehir)

Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelen başpehlivandır. Türkiye'nin geleneksel yağlıgüreşlerinde şampiyonlukla yaşamış olan İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, İsmail Balaban nerelidir? İsmail Balaban Kırkpınar başarıları gibi aramalar detaylı olarak yapılıyor. İsmail Balaban'a ilişkin merak edilen soruların doğru cevabını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 19:16
Suvivor İsmail Balaban kimdir, İsmail Balaban'ın yaşı kaçtır? (Doğduğu şehir)
Yeni Survivor yarışmacısı İsmail Balaban Kırkpınar yağlıgüreşlerinde adını duyurmuş şampiyon güreşçidir. Türkiye'nin en tanınan pehlivanlarından olan İsmail Balaban başpehlivandır ve şampiyonluklar yaşayarak birincilikler elde etmiştir. Başpehlivan İsmail Balaban Antalya'da doğmuştur ve 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Güreşçi İsmail Balaban hakkında merak edilenler bulunmaktadır.
İsmail Balaban 3 Eylül 1987 yılında Antalya Elmalı'ya bağlı Akçay'da doğmuştur ve Yağlıgüreşlerde şampiyonluklar kazanmış başpehlivandır.

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İSMAİL BALABAN NERELİ, KİMDİR? İSMAİL BALABAN KAÇ YAŞINDA

3 Eylül 1987'de Antalya'da doğan İsmail Balaban'ın boyu 180 cm'dir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizi olan İsmail Balaban, 2012'de yapılan 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında 3. olarak başpehlivanlık kategorisinde yarışma hakkı elde etti ve 2013'teki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalarak başpehlivan olmayı başarmıştı.



2014'teki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. Olan İsmail Balaban, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu eleyerek, 2. defa Başpehlivanlık unvanını elde etti. 2013'te yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde de Ali Gürbüz'e finalde yenilen, ancak doping testi pozitif çıkan Gürbüz'ün yerine altın kemerin sahibi olmuştu.

İsmail Balaban, 2014'te Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlığın ardından, 2015 yılında ikincilik, 2016 yılında üçüncülük ve 2018'de tekrardan Kurtdereli başpehlivanı unvanını aldı.

BAŞPEHLİVAN İSMAİL BALABAN BAŞARILARI

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2014 Kırkpınar ikinciliği
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2015 Kurtdereli ikincliği
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı



İSMAİL BALABAN LAKABI NEDİR?

Yağlıgüreşlerde başpehlivan ünvanı alan İsmail Balaban sar saçlıdır. Çabuk ve hızlı güreş tarzıyla bilinen İsmail Balaban'a Sarı Fırtına lakabı takılmıştır. Futbolculardan Metin Tekin'e olduğu gibi İsmail Balaban'a da Sarı Fırtına lakabı uygun görülmüştür.

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