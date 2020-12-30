Ismail Aissati, Denizlispor'la sözleşmesini feshetti!

Süper Lig takımlarından YukaTel Denizlispor, Ismail Aissati'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.



Yeşil - siyahlılardan yapılan açıklamada, Aissati'nin sözleşmesini feshetme gerekçesi olarak oyuncunun alacaklarının temin edilmemesi belirtildi.



Denizlispor'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;



Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.



Futbolcularımızdan Ismail Aissati alacakları için kulübümüze ihtar göndermiş

olup, kendisine hak ettiği ücretler ile ilgili birçok ödeme planı sunulmuştur.



Kendisi hiçbir ödeme planinı kabul etmeyerek sözleşmesini tek taraflı olarak

feshetmeyi tercih etmiştir.



Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması sonucu oluşan bu durumda, tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığını tüm kamuoyunca bilinmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kulübümüz söz verdiği tüm prim ödemelerini gününde ödemeye devam etmiştir.



Bu zor dönemde aramızdan ayrılan ilk oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



