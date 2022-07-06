Ismael, Weghorst transferinden çok memnun

Beşiktaş;veardından uzun süredir peşinde olduğuda resmen kadrosuna kattı. İngiliz ekibi Burnley'den sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki Hollandalı golcü dün sağlık kontrolünden geçti ve sözleşme imzaladı.Weghorst'un siyah-beyazlı renklere dahil edilmesi Teknik Direktörbüyük bir mutluluk yaşattı. Hollandalı yıldız en başından beri Ismael'in listesindeki bir numaralı golcü adayıydı. Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i kadroda düşünmeyen Fransız teknik adam, yönetime verdiği raporda Weghorst'un ismini ilk sıraya yazmıştı. Valerien Ismael, Weghorst'a alternatif olarak Alexander Sörloth ve Adam Buksa'yı listesine eklemişti.Uzun boylu (1.97), fizikli, hava toplarında etkili, ceza sahası içinde son vuruşları kaliteli ve kalabalık savunmalar karşısında etkili olduğu için Weghorst'u ısrarla isteyen Beşiktaş'ın hocası, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya özel olarak teşekkür etti.Hollandalı forvetin Beşiktaş'a büyük güç ve hava katacağının altını çizen teknik patron Ismael'in,ifadelerini kullandığı aktarıldı.