Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş stoper pozisyonu için atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdüren Portekizli oyuncu Domingos Duarte'yi kadrosuna katmak istiyor.
DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor. Dolayısıyla futbolcu bu nedenle kendisini gösterebileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.
ISMAEL, DUARTE İLE KONTAK KURDU
Tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Valerien Ismael'in de Duarte ile kontak sağladığı vurgulandı. Futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
DUARTE'NİN PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Duarte, 1.92 boyunda. Futbolcu, geçen sezon Granada'da 21 maçta 1688 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor. Dolayısıyla futbolcu bu nedenle kendisini gösterebileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.
ISMAEL, DUARTE İLE KONTAK KURDU
Tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Valerien Ismael'in de Duarte ile kontak sağladığı vurgulandı. Futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
DUARTE'NİN PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Duarte, 1.92 boyunda. Futbolcu, geçen sezon Granada'da 21 maçta 1688 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
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