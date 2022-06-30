DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYOR

ISMAEL, DUARTE İLE KONTAK KURDU

DUARTE'NİN PERFORMANSI

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş stoper pozisyonu için atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, kariyerini La Liga ekibi Granada'da sürdüren Portekizli oyuncu Domingos Duarte'yi kadrosuna katmak istiyor.İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor. Dolayısıyla futbolcu bu nedenle kendisini gösterebileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.Tecrübeli stoperle yakından ilgilenen Valerien Ismael'in de Duarte ile kontak sağladığı vurgulandı. Futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Duarte, 1.92 boyunda. Futbolcu, geçen sezon Granada'da 21 maçta 1688 dakika süre aldı ve 1 gol attı.