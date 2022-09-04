ISMAEL, OTEL DEĞİL TESİSİ TERCİH ETTİ

FUTBOLCULAR BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİ

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, deplasman maçı öncesi takımı tesiste kampa almayı tercih etti.İstanbul dışındaki tüm deplasmanlara maçlardan bir gün önce giden siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, bu kez farklı bir yolu tercih etti. Fransız çalıştırıcı, Ankaragücü maçının geç saatte oynanacak olması nedeniyle bir gün boyunca otelde kalmak yerine oyuncularının tesislerde vakit geçirmelerini, çalışmalarını ve konsantre olmalarını istedi.Deneyimli çalıştırıcının bu kararıyla birlikte dün tesislerde son çalışmasını yapan futbolcular, ardından birlikte vakit geçirdi.