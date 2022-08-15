Ismael: 'Maçı kendi ellerimizle verdik!'

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.



Maç sonunda ilk olarak yayıncı kuruluşa konuşan Ismael, "Maça iyi başladık. Kontrol bizdeydi. Gereksiz bir durum oluştu. Geçen haftada bir kırmızı kart oldu, bu hafta da. Bu kabul edilemez! Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı. Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla..." diye konuştu.



10 kişi kalmalarının iyi oyunlarını etkilediğini söyleyen Ismael, "3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçti, ondan sonra oyunu tutma konusu devreye girdi. Değişikliklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. İkinci yarı itibarıyla daha diri oyunculara ihtiyaç duyduk. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Biz bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Çok çok üzgünüz. İyi başlamamıza rağmen bu sonuç bizi çok üzdü. Haftaya maça bugün başladığımız gibi güçlü başlayıp güçlü bitirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Beşiktaş'ın yıldızlarından Ghezzal'ın sakatlıktan ötürü oyundan alındığını belirten Fransız hoca, "Kulüp olarak kırmızı kartlara bir şey yapmalıyız. 10 kişiyken havanın sıcak olduğundan bahsettik. Enerji düşüyor. İkinci yarı skoru tutma anlamında iyi işler yaptık. Sonrasında yorulduk." diyerek açıklamalarını tamaladı.





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