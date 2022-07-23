Beşiktaş transferde önceliklerini belirledikten sonra üst üste hamleler yapmıştı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, Young Boys forması giyen İsviçreli futbolcu Christian Fassnacht için Ceyhun Kazancı ile görüşme yaptı. Ismael bu transferde ısrarcı.
ISMAEL, FASSNACHT'I İSTİYOR
Siyah-beyazlıların Fransız teknik patronu, sağ kanatta alternatif olabilecek bir isim olması ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle Fassnacht'ı kadrosunda görmek istiyor. Ismael, sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya bu oyuncuyu mutlaka istediğini iletti. Young Boys, Beşiktaş'ın son olarak yaptığı 3.5 milyon euro bedeli taksitle ödeme önerisine sıcak bakmamıştı.
LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Christian Fassnacht, Young Boys'un Zürih'i 4-0 yendiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı. Maçın 62. dakikasında gol atan 28 yaşındaki Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edilmişti.
ISMAEL, FASSNACHT'I İSTİYOR
Siyah-beyazlıların Fransız teknik patronu, sağ kanatta alternatif olabilecek bir isim olması ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle Fassnacht'ı kadrosunda görmek istiyor. Ismael, sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya bu oyuncuyu mutlaka istediğini iletti. Young Boys, Beşiktaş'ın son olarak yaptığı 3.5 milyon euro bedeli taksitle ödeme önerisine sıcak bakmamıştı.
LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Christian Fassnacht, Young Boys'un Zürih'i 4-0 yendiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı. Maçın 62. dakikasında gol atan 28 yaşındaki Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edilmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ