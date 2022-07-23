ISMAEL, FASSNACHT'I İSTİYOR

LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Beşiktaş transferde önceliklerini belirledikten sonra üst üste hamleler yapmıştı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, Young Boys forması giyen İsviçreli futbolcu Christian Fassnacht için Ceyhun Kazancı ile görüşme yaptı. Ismael bu transferde ısrarcı.Siyah-beyazlıların Fransız teknik patronu, sağ kanatta alternatif olabilecek bir isim olması ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle Fassnacht'ı kadrosunda görmek istiyor. Ismael, sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya bu oyuncuyu mutlaka istediğini iletti. Young Boys, Beşiktaş'ın son olarak yaptığı 3.5 milyon euro bedeli taksitle ödeme önerisine sıcak bakmamıştı.Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Christian Fassnacht, Young Boys'un Zürih'i 4-0 yendiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı. Maçın 62. dakikasında gol atan 28 yaşındaki Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edilmişti.