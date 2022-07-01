Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularının motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak için uğraş veriyor. Sezon öncesi takımda olduğu gibi teknik ekipte de bir transfer söz konusu.



BEŞİKTAŞ'A RAKİPTİ ŞİMDİ EKİBE KATILDI



Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş teknik ekibine katılan isim Dean Whitehead oldu. Daha önce futbolcuyken Beşiktaş'a karşı rakip olan Dean Whitehead artık siyah-beyazlıların başarısı için ter dökecek.



NECİP UYSAL HALEN TAKIMDA



Dikkati çeken notlardan biri de Beşiktaş'ta o gün forma giyen (29 Eylül 2011) Necip Uysal, şu anda da siyah-beyazlı formayı giyiyor. Stoke City ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanırken, temsilcimizin golünü Roberto Hilbert atmıştı.



DEAN WHITEHEAD KİMDİR?



40 yaşındaki Dean Whitehead, futbolculuğu döneminde merkez orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev alıyordu. Kariyerinde Oxford United, Sunderland, Stoke City, Middlesbrough ve Huddersfield Town ekiplerinde oynayan Whitehead, 2020 yılından bu yana da yardımcı antrenörlük yapıyor.



LIVERPOOL SEMPATİZANI



Yardımcı antrenörlük kariyerine Shrewsburg Town ekibinde başlayan 40 yaşındaki Whitehead, futbolu seven bir ailede büyüdü. Liverpool'u desteklediği belirtilen ve arkadaşları tarafından 'Whitesey' olarak tanımlanan Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörünün Olly ve Harry adında iki oğlu bulunuyor.





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