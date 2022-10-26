Ismael'in son kalesi Hatay'da yıkıldı

Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Hatayspor maçıyla birlikte uzun bir aradan sonra deplasman yenilgisini tatmış oldu.



Bu mağlubiyet aynı zamanda dış sahada etkili bir görüntü çizen Ismael adına da bir ilk oldu. Valerien Ismael yönetimindeki siyah- beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan toplamıştı.



Ancak; bu seri Hatay maçı ile birlikte bozuldu. Valerien Ismael evinde 1.88 puan ortalama yakalarken Hatayspor maçına kadar ise deplasmanda 2.5 puan ortalaması söz konusuydu.

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