Ismael'in son kalesi Hatay'da yıkıldı

Beşiktaş'ın Valerien Ismael dönemindeki başarılı deplasman karnesi Hatay'da sekteye uğrayınca Fransız teknik adamın koltuğu ağır bir darbe almış oldu.

, Fotoğraf; AA
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Ismael'in son kalesi Hatay'da yıkıldı
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26 Ekim 2022 12:49
Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Hatayspor maçıyla birlikte uzun bir aradan sonra deplasman yenilgisini tatmış oldu.

Bu mağlubiyet aynı zamanda dış sahada etkili bir görüntü çizen Ismael adına da bir ilk oldu. Valerien Ismael yönetimindeki siyah- beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan toplamıştı.

Ancak; bu seri Hatay maçı ile birlikte bozuldu. Valerien Ismael evinde 1.88 puan ortalama yakalarken Hatayspor maçına kadar ise deplasmanda 2.5 puan ortalaması söz konusuydu.
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