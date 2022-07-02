ISMAEL ÜÇLÜ SAVUNMADAN TAVİZ VERMİYOR

BEŞİKTAŞ'IN ANA SİSTEMİ

ISMAEL, DİREKT OYUN ÜZERİNDE DURUYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, kendi oyun anlayışından taviz vermeyi düşünmüyor.Valerien Ismael, takımıyla yaptığı taktik çalışmalar ve antrenmanlarda üçlü savunmadan geri adım atmıyor. Yöneticiler de Ismael ile aynı paralelde buluşup transferleri de bu anlayışla yapmak istiyor.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ana sistem olarak 3-4-1-2'yi belirledi. 3-4-3 de alternatif sistem olarak öne çıktı.Fransız çalıştırıcı, hızlı hücum varyasyonları, doğru diziliş ve topu ayağında çok tutmadan direkt oyun üzerinde duruyor. Futbolculara top kayıpları sonrasında en hızlı şekilde geri kazanmanın çalışmaları da yaptırılıyor.