Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, kendi oyun anlayışından taviz vermeyi düşünmüyor.
ISMAEL ÜÇLÜ SAVUNMADAN TAVİZ VERMİYOR
Valerien Ismael, takımıyla yaptığı taktik çalışmalar ve antrenmanlarda üçlü savunmadan geri adım atmıyor. Yöneticiler de Ismael ile aynı paralelde buluşup transferleri de bu anlayışla yapmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN ANA SİSTEMİ
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ana sistem olarak 3-4-1-2'yi belirledi. 3-4-3 de alternatif sistem olarak öne çıktı.
ISMAEL, DİREKT OYUN ÜZERİNDE DURUYOR
Fransız çalıştırıcı, hızlı hücum varyasyonları, doğru diziliş ve topu ayağında çok tutmadan direkt oyun üzerinde duruyor. Futbolculara top kayıpları sonrasında en hızlı şekilde geri kazanmanın çalışmaları da yaptırılıyor.
ISMAEL ÜÇLÜ SAVUNMADAN TAVİZ VERMİYOR
Valerien Ismael, takımıyla yaptığı taktik çalışmalar ve antrenmanlarda üçlü savunmadan geri adım atmıyor. Yöneticiler de Ismael ile aynı paralelde buluşup transferleri de bu anlayışla yapmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN ANA SİSTEMİ
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ana sistem olarak 3-4-1-2'yi belirledi. 3-4-3 de alternatif sistem olarak öne çıktı.
ISMAEL, DİREKT OYUN ÜZERİNDE DURUYOR
Fransız çalıştırıcı, hızlı hücum varyasyonları, doğru diziliş ve topu ayağında çok tutmadan direkt oyun üzerinde duruyor. Futbolculara top kayıpları sonrasında en hızlı şekilde geri kazanmanın çalışmaları da yaptırılıyor.
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