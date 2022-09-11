Ismael'in planı yine aynı; "İlk yarıda fişi çekin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçında da ilk yarıdan rakibin gardını düşürmeyi amaçlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ismael'in planı yine aynı; 'İlk yarıda fişi çekin'
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11 Eylül 2022 10:48
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, Başakşehir'i de yenerek ligde üst üste 4, toplamda ise 5. galibiyetini almak istiyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, zorlu maça dair çalışmalarını da sürdürüyor. Fransız hoca, son 4 maçta olduğu gibi ilk yarıya önem verirken rakibin gardını ilk 45 dakikada düşürmeyi amaçlıyor.

Ismael, oyuncuları ile yaptığı toplantıda stattaki atmosferi arkalarına alarak erken golle avantajı ele almaları gerektiğini ifade etti.



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