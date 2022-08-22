Ismael galibiyet sayısında öne geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fatih Karagümrük maçında alınan 3 puanla birlikte, siyah-beyazlı takımın başında galibiyet sayısında öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ismael galibiyet sayısında öne geçti
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22 Ağustos 2022 01:31
Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta göreve başlayan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın başında 5. galibiyetini elde etti.

Geçtiğimiz sezon görev aldığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan Ismael, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltti.

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