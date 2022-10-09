Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi. Spor yazarı Attila Gökçe, siyah-beyazlıları analiz etti. Yazının tamamını Milliyet Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte yazıdan öne çıkan bölümler...



"ISMAEL'İ İPTEN ALDI"



Savaş, siyaset, ekonomi, bilim ya da spor… Ortam karanlık bir sürece girip tıkandığında biri çıkıp ışığı yakıverir. Onun adı kahramandır. Beşiktaş'ın kahramanı Tayyip Taha oldu. Hem Valerien Ismael'i, hem de takımını ipten aldı.



"GÖSTERİSİ GOLÜ HAK EDİYOR"



Beşiktaş duran topla gol fırsatı yakalıyor. Giresunspor kalesi önünde yoğun kalabalık ve itiş kakış var. O hengamede top kaleye giriyor. İtirazlar var… Yaşar Kemal Uğurlu anında golü verip santrayı gösteriyor… Hakem Giresunspor kuşatması altında… Sonra VAR merkeziyle konuşmalar… İş uzuyor. Ofsayt kuşkusu yerini beklenmeyen penaltı kararına bırakıyor. Weghorst topun başında. Sağ ayağıyla zayıf bir vuruş. Onurcan yemiyor bu dolmayı! 34'te yerde aradığı golü gökte buluyor Beşiktaş… Korner atışında Josef topu röveşata ile içeri çeviriyor. Emrecan'ın kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak dışarı yöneliyor ama orada Tayyip Taha var. Şık bir röveşata. Sihirli bir dokunuş… Hakçası bu klas gösterisi bir golü fazlasıyla hak ediyor.



"TAYYİP TALHA KAHRAMAN OLDU"



Skordan oyuna dönersek… İki takımın da topu bir türlü doğru kullanamadığı sürekli pas arası yaparak top çaldığı geçişlerle dolu bir oyun izledik. Ayrıca kimsenin de set oyunu uygulayacak hali yoktu. Hepsi bir yana… Bu maçın kahramanı da Tayyip Taha oldu. Sadece golü attığı için değil. İki maçtır 11'de başlayarak beklentileri fazlasıyla karşıladı.



"SİSTEMATİK ÇALIŞAN BİR OYUNA İHTİYACI VAR"



Şunu da anlatalım: Beşiktaş'ın kahramanlıklara değil, sistematik çalışan bir oyuna ihtiyacı var… Ismael dün kredi tazelerken taktik anlayışını ve oyun planlarını yeniden gözden geçirmeli. Aksi halde yeniden kazanmanın yararı uçup gider, sıkıntı yeniden devreye girer.





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